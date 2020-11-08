Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Он встречался с представителем Германии Александром Зверевым, игра завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут. За это время Медведев сделал 14 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти возможных. Зверев записал на свой счёт 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и взял один гейм на подаче соперника.

Для российского теннисиста этот трофей стал первым в сезоне-2020.

Напомним, в обновленном рейтинге АТР, который будет опубликован в понедельник, 9 ноября, Медведев поднимется на четвертую строчку, обойдя швейцарца Роджера Федерера, пропускающего остаток сезона из-за операции на колене.