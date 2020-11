Финал Dota Summit 13 для европейского и СНГ-региона пройдёт между командами Vikin.gg и Team Liquid. Начало встречи запланировано на 20-00 по московскому времени.

Vikin.gg vs Team Liquid

К сожалению, для болельщиков из СНГ-региона, до финала добрались только европейский команды, которые были приглашены на турнир напрямую. После фееричного выступления команды Team Liquid в онлайн-турнире ESL One Germany 2020, где команда заняла первое место, обыграв в финале новый состав Natus Vincere, команда не сдаёт свои позиции и продолжает винстрик в рамках Dota Summit 13 для Европы и СНГ.

«Жидкие» обыграли Brame со счётом 2-1 и Yellow Submarine. Vikin.gg, в свою очередь, проиграли против финалистов и победителей ESL One Germany 2020 и уже успели обыграть новый состав SoNNeikO Live to Win со счётом 2-1 и европейскую команду Ninjas in Pyjamas со счётом 2-0.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — dota2ruhub