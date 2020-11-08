В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм матча между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 14-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. После 45 минут игры хозяева уступают со счетом 0:1.

Автором единственного забитого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, реализовавший пенальти на 18-й минуте. Главный арбитр встречи Владимир Москалев указал на точку, после того как мяч попал в руку полузащитника хозяев Вендела.

В концовке тайма «Зенит» имел возможность сравнять счет, так как рефери назначил пенальти и в ворота «Краснодара». К точке подошел Артем Дзюба, но не воспользовался шансом и пробил в руки Матвею Сафонову.

С капитанской повязкой в составе «Зенита» сегодня вышел защитник Деян Ловрен. Ранее, напомним, капитаном команды был Дзюба, но после инцидента со скандальным видео Сергей Семак лишил игрока этого статуса.

Напомним, «Зенит» перед сегодняшним матчем идет на третьем месте турнирной таблицы с 27 очками, «Краснодар» (18) — десятый.