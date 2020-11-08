Фанаты петербургского «Зенита» отреагировали на скандальный инцидент с участием нападающего команды Артема Дзюбы. В матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» они растянули на трибуне баннер, адресованный футболисту, и освистали его.

«В историю трудно войти, но легко вляпаться», — гласит надпись на баннере.

Напомним, накануне в интернет было слито интимное видео с участием нападающего, после чего он подвергся хейтерской атаке в социальных сетях. Кроме того, главный тренер сборной России объявил, что не вызовет Дзюбу на ближайшие матчи, а Сергей Семак лишил форварда капитанской повязки.

В матче «Зенит» — «Краснодар», который в настоящий момент проходит в Петербурге на «Газпром-Арене», Дзюба не реализовал пенальти, назначенный в ворота Матвея Сафонова. Нападающий, которого освистывали трибуны, пробил в руки голкиперу.