Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная опасалась, что будет получать более низкие оценки после того, как перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом спортсменка рассказала после короткой программы на четвертом этапе Кубка России.

«У меня был давно этот страх — получить более низкие оценки, с момента моего перехода, потому что, вот, говорят, что «предательница», «кинула», но, если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше», — сказала Косторная, слова которой приводит РИА «Новости».

Фигуристка признала, что ситуация получилась не очень красивой, так как в группе Тутберидзе ей уже поставили программы к новому сезону. Она добавила, что её вины в этом нет, так как она не просила поставить программы, чтобы после этого уйти.

«Но вот так получилось. Почитав некоторые отзывы, я думала: сейчас, может, на старт это как-то повлияет, на контрольных прокатах судьи тоже резко оценивали, и я допускала ошибки. Я очень по этому поводу переживала, поэтому очень удивилась, когда по итогам проката в Казани я получила столь высокие баллы», — сказала Косторная.

Напомним, фигуристка выиграла короткую программу, несмотря на то, что допустила ошибку на каскаде и не исполняла тройной аксель. Второе место заняла Александра Трусова, у которой тоже есть одна помарка, допущенная на приземлении тройного акселя.