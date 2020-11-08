Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему неудачно исполнила тройной аксель в короткой программе на четвертом этапе Кубка страны в Казани. Спортсменка заняла второе место, уступив Алёне Косторной.

«Ну, видимо, волнение, потому что я на тренировках, можно так сказать, не ошибаюсь. Очень-очень редко бывает, но я почти всегда стабильно делаю тройной аксель», — сказала Трусова, слова которой приводит Sport24.

Фигуристка подчеркнула, что ошибка не сказалась на дальнейшем выступлении, так как она всегда забывает про предыдущий элементы и концентрируется на том, что необходимо выполнить в данный момент.

Произвольная программа женщин состоится в понедельник, 9 ноября, и начнется в 17:55 по московскому времени. В активе Трусовой уже есть победа на одном этапе Кубка России.