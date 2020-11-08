Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сравнял счет во втором тайме матча с «Краснодаром» в рамках 14-го тура чемпионата России. Сине-бело-голубые уступали со счетом 0:1, но точный удар хавбека на 65-й минуте восстановил равновесие.

Первый гол, напомним, забил нападающий «Краснодара» Маркус Берг, реализовавший пенальти на 18-й минуте. Главный арбитр встречи Владимир Москалев указал на точку, после того как мяч попал в руку полузащитника хозяев Вендела.

В концовке тайма «Зенит» имел возможность сравнять счет, так как рефери назначил пенальти и в ворота «Краснодара». К точке подошел Артем Дзюба, но не воспользовался шансом и пробил в руки Матвею Сафонову.

С капитанской повязкой в составе «Зенита» сегодня вышел защитник Деян Ловрен. Ранее, напомним, капитаном команды был Дзюба, но после инцидента со скандальным видео Сергей Семак лишил игрока этого статуса.