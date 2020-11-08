Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вывел свою команду вперед в матче с «Краснодаром» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

На 79-й минуте матча форвард отправил мяч в сетку ворот Матвея Сафонова после передачи Магомеда Оздоева, счет стал 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Первый гол в матче, напомним, забил нападающий «Краснодара» Маркус Берг, реализовавший пенальти на 18-й минуте. Главный арбитр встречи Владимир Москалев указал на точку, после того как мяч попал в руку полузащитника хозяев Вендела.

Во втором тайме «Зенит» сравнял счет благодаря точному удару полузащитника Далера Кузяева.