В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился футбольный матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды встречались в рамках 14-го тура чемпионата России, хозяева одержали победу со счетом 3:1.

В первом тайме гости вышли вперед после того, как Маркус Берг реализовал пенальти на 18-й минуте. Главный арбитр Владимир Москалев указал на точку, так как полузащитник «Зенита» Вендел сыграл рукой в штрафной площади.

В конце тайма хозяева имели отыграться, так как аналогичный пенальти был назначен в ворота «Краснодара». Однако Артем Дзюба, подошедший к точке, пробил в руки Матвею Сафонову.

Во втором тайме «Зенит» все же сравнял счет благодаря точному удару Далера Кузяева. Затем хозяева вышли вперед, гол с передачи Магомеда Оздоева забил Дзюба. За несколько секунд до финального свистка отличился вышедший на замену Алексей Сутормин, установив итоговый счет встречи.

«Зенит», набрав 30 очков, остался на второй строчке турнирной таблицы. «Краснодар» (18) идет на десятом месте, лидирует московский ЦСКА (31).