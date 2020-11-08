В Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилось столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Бело-голубые одержали победу с разгромным счетом 5:1.

Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте, отличился защитник Роман Евгеньев. Спустя полчаса в ворота Маринато Гилерме влетел второй мяч, автором гола стал Клинтон Н’Жье. На 38-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник «Локомотива» Слободан Райкович.

В добавленное к первому тайму время «железнодорожникам» удалось отыграть один мяч, гол забил Зе Луиш с передачи Антона Миранчука.

После перерыва полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой отправил в ворота Гилерме третий мяч, а на 64-й минуте голкипер гостей получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В игру вступил Антон Коченков.

Затем красная карточка была показана и в адрес хозяев, поле покинул Сергей Паршивлюк. Однако через несколько минут в ворота «Локомотива» был назначен пенальти, который успешно реализовал Даниил Фомин. В добавленное время защитник «Динамо» Константин Рауш установил итоговый счет встречи — 5:1.