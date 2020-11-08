В Казани стартовал четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. В воскресенье, 8 ноября, мужчины выступили с короткими программами, в лидеры вышел Евгений Семененко.

Семененко отказал свою программу без ошибок и включил в нее четверной сальхов. Его результат — 96,00 баллов.

На втором месте расположился Роман Савосин, набравший 90,88 балла. Он исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также прыгнул четверной сальхов с помаркой на приземлении.

Замкнул тройку лидеров Макар Игнатов с результатом 89,14 балла. Он справился с двумя четверными прыжками — сольным риттбергером и тулупом в каскаде с тройным, но упал с тройного акселя. Кроме того, Макар потерял один балл за нарушение времени.

Действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев (74,55) идет лишь седьмым, он не справился с прыжковым контентом.

Произвольная программа состоится в понедельник, 9 ноября, в 14:30.