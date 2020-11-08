Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на скандал вокруг форварда Артема Дзюбы.

По словам Семака, он поговорил с Дзюбой, футболист пребывал в нормальном состоянии и был готов играть. Что касается капитанской повязки, Семак пояснил, что она в зависимости от игры может переходить от игрока к игроку.

«Могут ли произошедшие события мотивировать Артёма? Это его личная жизнь, я не собираюсь в этом копаться. Она не имеет отношения к этому матчу», — сказал Семак, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, ранее в интернет было слито видео интимного характера с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что форвард не будет вызван на ноябрьские матчи команды. В сегодняшнем матче «Зенит» — «Краснодар» (3:1) капитанская повязка досталась Деяну Ловрену.