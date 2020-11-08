Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин не сдержал слез после того, как забил гол в ворота «Краснодара» в матче 14-го тура чемпионата России.

Футболист отличился в добавленное время и установил итоговый счет встречи — 3:1 в пользу «Зенита». Отправив мяч в ворота Матвея Сафонова, Сутормин заплакал.

Как после матча объяснил Артем Дзюба, у Алексея накануне скончался папа, однако команда не знала об этом. После матча Сутормин рассказал одноклубникам о случившемся.

Напомним, в составе «Зенита» отличились Далер Кузяев, Артем Дзюба и Алексей Сутормин, у «Краснодара» единственный гол забил Маркус Берг с пенальти.

«Зенит», набрав 30 очков, остался на втором месте турнирной таблицы, «Краснодар» с 18 очками идет десятым. Лидирует московский ЦСКА (31).