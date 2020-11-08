Форвард «Зенита» Артём Дзюба, признанный лучшим игроком матча с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ, признался, что хотел бы отдать награду Алексею Сутормину.

«Хотел бы этот приз отдать Лёхе Сутормину. У него вчера не стало папы. Только сейчас узнали об этой ситуации. Когда он заплакал, сразу понял, что здесь что-то не то. Он нам всё рассказал», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также футболист прокомментировал свою игру в первом тайме: по словам Дзюбы, он действовал плохо, так как на него психологически давила сложившаяся ситуация. Однако команда сплотилась вокруг него и поддержала, отметил Артем.

«Очень важная победа, мы очень рады! Спасибо всем, кто поддерживал. Мы будем сильнее!» — сказал Дзюба.

Напомним, накануне в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы, после чего Станислав Черчесов объявил, что не вызовет игрока в сборную России на ноябрьские матчи.