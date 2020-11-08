Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о скандальной ситуации вокруг нападающего Артема Дзюба.

Накануне в Сеть было слито видео интимного характера с участием футболиста. После этого наставник сборной России Станислав Черчесов объявил, что не вызовет Дзюбу на ноябрьские матчи.

По мнению Семака, Дзюбе не помешает передышка, поэтому невызов в сборную станет плюсом для команды. Он выразил надежду, что после перерыва на матчи сборных все травмированные игроки вернутся в строй.

«Что касается ситуации с Дзюбой, я думаю, что ошибки совершают все. Для меня все футболисты как дети. Я думаю, что ни один родитель не отвернётся от своего сына. Со своей стороны я делаю всё, что могу, чтобы поддержать его», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

В матче с «Краснодаром» фанатский «Вираж» освистал Дзюбу и вывесил баннер с намеком на сложившуюся ситуацию. По мнению Семака, Артём должен своей игрой в каждом матче завоевывать доверие болельщиков и выполнять свою работу на 100 процентов.