Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная выиграла короткую программу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию. На соревнованиях, которые сегодня стартовали в Казани, спортсменка набрала 78,15 балла и вышла в лидеры.

Для Косторной, летом перешедшей из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, этот старт стал первым в сезоне. На официальной странице Первого канала в YouTube было опубликовано видео проката.

Фигуристка не стала исполнять свой коронный прыжок — тройной аксель, а также допустила ошибку при приземлении каскада. Однако это не помешало ей обойти Александру Трусову, которая прыгала тройной аксель, но допустила небольшую помарку.

Произвольная программа состоится в понедельник, 9 ноября, в 17:55 по московскому времени.