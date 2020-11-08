Natus Vincere проиграла Complexity в рамках полуфинального матча группы А онлайн-турнира IEM Beijing Online 2020 по CS:GO. Коллектив Джастина jks Сэвэджа обыграл своих соперником со счётом 2-1 в близкой борьбе.

Nuke: Natus Vincere 16 — 10 Complexity

Overpass: Natus Vincere 10 — 16 Complexity

Mirage: Natus Vincere 12 — 16 Complexity

Complexity вышли в плей-офф стадию турнира, а «Рождённые Побеждать» поборются с победителем пары Spirit – OG 11 ноября в 17-00 по московскому времени.

Александр s1mple Костылев прокомментировал данный матч в своём твиттере и сообщил болельщикам, что команда выступила неудачно.

Лучшим игроком стал австралийский киберспортсмен Джастин jks Сэвэдж, который отыграл с KD 54-47 и общим рейтингом 1.15. Среди NAVI лучшим стал Егор flamie Васильев, s1mple в данном матче отыграл с минусовой статистикой.

IEM Beijing Online 2020 для Европы проходит с 6 по 22 ноября. 16 коллективов разыгрывают $150 тыс., а также слот на Intel Extreme Masters Season XV — Global Challenge.