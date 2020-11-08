Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром», проходившим в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», подошел к центральной трибуне похлопал болельщикам и поклонился им. При этом футболист не подошел к «Виражу», на котором располагаются активные фанаты клуба.

На протяжении матча фанаты освистывали форварда из-за скандала с интимным видео, просочившимся в Сеть. Также они активно свистели, когда Дзюба подошел к точке, чтобы пробить пенальти, который в итоге не был реализован.

Тем не менее, Артём сумел отличиться, забив победный гол во втором тайме. Комментаторы «Матч ТВ» признали его лучшим игроком встречи, которая завершилась со счетом 3:1.

Набрав 30 очков, «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 18 баллами идет десятым, лидирует в чемпионате московский ЦСКА (31).