«Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Перед началом встречи фанаты растянули на трибуне баннер, адресованный Артему Дзюбе в связи со скандальной ситуацией, в которую попал форвард.
Баннер на матче «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Первый гол забили гости: на 18-й минуте Маркус Берг реализовал пенальти, назначенным Владимиром Москалевым за то, что мяч попал в руку Венделу. В концовке тайма «Зенит» мог отыграться, но Дзюба не забил с пенальти, также назначенного за игру рукой.
Вильмар Барриос и Маркус Берг в матче «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Во втором игровом отрезке хозяева сравняли счет благодаря точному удару Далера Кузяева. Затем Дзюба вывел команду вперед, а незадолго до финального свистка Алексей Сутормин установил итоговый счет встречи.
Полузащитники «Зенита» Вендел и Далер Кузяев. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
ФК «Зенит». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Артем Дзюба празднует гол в ворота «Краснодара». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Матч «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото: Михаил Киреев/Nevasport
Артем Дзюба и Сергей Семак, ФК «Зенит». Фото: Михаил Киреев/Nevasport
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