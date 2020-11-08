«Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Перед началом встречи фанаты растянули на трибуне баннер, адресованный Артему Дзюбе в связи со скандальной ситуацией, в которую попал форвард.

Первый гол забили гости: на 18-й минуте Маркус Берг реализовал пенальти, назначенным Владимиром Москалевым за то, что мяч попал в руку Венделу. В концовке тайма «Зенит» мог отыграться, но Дзюба не забил с пенальти, также назначенного за игру рукой.

Во втором игровом отрезке хозяева сравняли счет благодаря точному удару Далера Кузяева. Затем Дзюба вывел команду вперед, а незадолго до финального свистка Алексей Сутормин установил итоговый счет встречи.