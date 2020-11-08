«Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Перед началом встречи фанаты растянули на трибуне баннер, адресованный Артему Дзюбе в связи со скандальной ситуацией, в которую попал форвард.

Баннер на матче "Зенит" - "Краснодар". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Баннер на матче «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Первый гол забили гости: на 18-й минуте Маркус Берг реализовал пенальти, назначенным Владимиром Москалевым за то, что мяч попал в руку Венделу. В концовке тайма «Зенит» мог отыграться, но Дзюба не забил с пенальти, также назначенного за игру рукой.

Вильмар Барриос и Маркус Берг в матче "Зенит" - "Краснодар". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Вильмар Барриос и Маркус Берг в матче «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Арбитр Владимир Москалёв. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Во втором игровом отрезке хозяева сравняли счет благодаря точному удару Далера Кузяева. Затем Дзюба вывел команду вперед, а незадолго до финального свистка Алексей Сутормин установил итоговый счет встречи.

Полузащитники "Зенита" Вендел и Далер Кузяев. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Полузащитники «Зенита» Вендел и Далер Кузяев. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

ФК "Зенит". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

ФК «Зенит». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба празднует гол в ворота "Краснодара". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба празднует гол в ворота «Краснодара». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче "Зенит" - "Краснодар". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Матч "Зенит" - "Краснодар". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Матч «Зенит» — «Краснодар». Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба и Сергей Семак, ФК "Зенит". Фото: Михаил Киреев/Nevasport

Артем Дзюба и Сергей Семак, ФК «Зенит». Фото: Михаил Киреев/Nevasport