«Зенит» обыграл «Кранодар» благодаря голу Артема Дзюбы, Россия выиграла Кубок Карьяла, Алена Косторная обошла Александру Трусову. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Дзюба оказался в центре скандала, но принес «Зениту» победу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оказался в центре скандала: интимное видео с его участием было слито в сеть, после чего игрока не вызвали в сборную России. Тем не менее, форвард вышел на матч против «Краснодара» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. В составе «Зенита» отличились Далер Кузяев, Дзюба и Алексей Сутормин, у «Краснодара» Маркус Берг реализовал пенальти.

Россия выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею разгромила Чехию со счетом 3:0 и выиграла Кубок Карьяла. Стоит отметить, что российская команда играла на турнире молодежным составом, которым руководил Игорь Ларионов. Финляндию и Чехию россияне обыграли в основное время, Швецию — по буллитам.

Медведев взял «Мастерс» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, в финальном матче одолев немца Александра Зверева. Спортсмены провели на корте три сета, для россиянина этот трофей стал первым в сезоне. В обновленном рейтинге АТР Даниил поднимется на 4-е место.

Косторная выиграла короткую программу в Казани

Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани. Спортсмена не исполняла тройной аксель, а также ошиблась на каскаде, но в оценках все равно превзошла соперниц. Второй стала Александра Трусова, которая тоже допустила одну помарку, но прыгнула тройной аксель. Замкнула тройку лидеров Майя Хромых.

Миранчук дебютировал в Серии А и забил гол

«Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Интером» в 7-м туре Серии А — 1:1. Единственный мяч в составе хозяев забил российский полузащитник Антон Миранчук, дебютировавший в чемпионате Италии. Его гол спас «Аталанту» от поражения.