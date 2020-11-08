Комментатор и блоггер в CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказался о напряженном графике киберспортсменов и турниров. Триноженко привёл в пример Natus Vincere, которые не успевают отработать новые стратегии и раскидки из-за наступления новых турниров.

Проблема любой профессиональной команды — очень большое обилие турниров. Они не могут сказать: «Пацаны, мы сегодня играем BLAST и тренируемся, не ждите от нас результата». Болельщики команды NAVI в любой игре ждут результата. Они не воспринимают понятия приоритетный или не приоритетный турик. Соответственно, на турнире команда должна показывать свою оптимальную форму.

Ранее Natus Vincere проиграла Complexity в рамках полуфинального матча группы А онлайн-турнира IEM Beijing Online 2020 по CS:GO. Коллектив Джастина jks Сэвэджа обыграл своих соперником со счётом 2-1 в близкой борьбе.

Александр s1mple Костылев прокомментировал данный матч в своём твиттере и сообщил болельщикам, что команда выступила неудачно.