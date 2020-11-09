Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о ситуации с Артемом Дзюбой и матче с «Краснодаром».

По словам Кержакова, в команде, конечно, были шуточки на тему ситуации с Дзюбой, но в целом игроки нормально отнеслись, и вратарь не видит в этом ничего криминального и экстраординарного.

«Случилось и случилось. Как вы видите, в какой-то степени это нас немного даже сплотило. В эмоциональном плане после выступления в Лиге чемпионов приходится «доставать из себя», но ребятам в национальной сборной намного тяжелее, чем мне или тем, кого не вызывают», — сказал Кержаков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоялся футбольный матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды встречались в рамках 14-го тура чемпионата России, хозяева одержали победу со счетом 3:1.