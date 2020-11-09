Вратарь СКА Аскаров признан лучшим в Кубке Карьяла

Вратарь сборной России и СКА Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером завершившегося финского этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.

Аскаров пропустил три шайбы на турнире в трех встречах.

Звание лучшего нападающего было отдано другому российскому хоккеисту — Родиону Амирову. Амиров отличился тремя результативными бросками.

Лучшим защитником стал чех Филип Гронек.

Напомним, сборная России выступала на Кубке Карьяла молодежным составом, на тренерском мостике находится Игорь Ларионов. Команда одержала три победы в трех играх и заняла первое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.