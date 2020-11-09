Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло после матча седьмого тура итальянской Серии А с римским «Лацио» объяснил замену Криштиану Роналду.

«Роналду — ключевой игрок для любой команды, в которой он играет. Но, к сожалению, у него была проблема с лодыжкой. Криштиану пришлось покинуть поле», — сказал Пирло, слова которого приводит DAZN.

Напомним, в матче «Ювентуса» и «Лацио» португальский нападающий открыл счет на 15-й минуте, но покинул поле на 76-й, уступив место Пауло Дибале.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел четыре матча в чемпионате Италии и забил шесть мячей. Команда Андреа Пирло набрала 13 очков и поднялась на третье место. В активе подопечных Симоне Индзаги 11 очков и девятая позиция.