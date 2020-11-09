Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на травму своего одноклубника Ислама Махачева.

«Травмы — это часть этой игры. Чтобы стать чемпионом, нужно многое пройти. Терпения и хорошего настроения тебе, брат», — написал Хабиб в своем Instagram.

Ранее был отменен поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, который должен был состояться на турнире UFC Vegas 14.

Изначально этот бой должен был состояться 24 октября на турнире UFC 254, но его отменили из-за положительного теста на коронавирус у бразильца.

Россиянин провел 19 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед при одном поражении. Махачев должен был принять участие в одном из апрельских турниров UFC, которые были отменены из-за коронавируса.