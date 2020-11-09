ATP опубликовал обновленный мировой рейтинг теннисистов от 9 ноября.

В первой десятке произошло одно изменение — российский теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертое место, сместив оттуда швейцарца Роджера Федерера. Другой россиянин, Андрей Рублев, остался на восьмой позиции. Третий из россиян, Карен Хачанов, опустился на одну позицию и теперь идет на 20-й строчке.

На первом месте по-прежнему располагается серб Новак Джокович. Второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третий — австриец Доминик Тим, шестое место у грека Стефаноса Циципаса, на седьмой строчке представитель Германии Александр Зверев. Девятый — аргентинец Диего Шварцман, десятый — итальянец Маттео Берреттини.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале «Мастерса» в Париже (Франция). Он встречался с представителем Германии Александром Зверевым, игра завершилась в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 6:1.