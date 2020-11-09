Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о скандальном видео с Артемом Дзюбой.

По словам Медведева, Дзюба попал в сложную ситуацию, так как личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Гендиректор отметил, комментировать тут нечего, ведь частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

«Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», – сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.

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