Это’О попал в ДТП и получил травму головы

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О был госпитализирован после того, как автомобиль камерунца попал в серьезное ДТП.
Об этом сообщает France Football. По информации источника, в автомобиль с экс-игроком за рулем врезался автобус, двигаясь по трассе Нконгсамба — Дуала. Камерунец возвращался со свадьбы, когда его машину протаранило рейсовое транспортное средство.
Машина футболиста получила значительные повреждения, а сам Это’О был доставлен в больницу. Жизни бывшего игрока «Анжи» ничего не угрожает, его состояние оценивается врачами как стабильное, но он получил травму головы.
Напомним, Это’О выступал в составе «Анжи» с 2011 по 2013 год. За это время камерунец в составе команды стал бронзовым призером чемпионата России, провел 73 матча и забил 36 голов.
Комментарии Развернуть