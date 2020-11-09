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  • 11:10,  9 ноября 2020
Футбол
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Это’О попал в ДТП и получил травму головы

Самуэль Это`О
Самюэль Это`О. Фото: Википедия

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О был госпитализирован после того, как автомобиль камерунца попал в серьезное ДТП.

Об этом сообщает France Football. По информации источника, в автомобиль с экс-игроком за рулем врезался автобус, двигаясь по трассе Нконгсамба — Дуала. Камерунец возвращался со свадьбы, когда его машину протаранило рейсовое транспортное средство.

Машина футболиста получила значительные повреждения, а сам Это’О был доставлен в больницу. Жизни бывшего игрока «Анжи» ничего не угрожает, его состояние оценивается врачами как стабильное, но он получил травму головы.

Напомним, Это’О выступал в составе «Анжи» с 2011 по 2013 год. За это время камерунец в составе команды стал бронзовым призером чемпионата России, провел 73 матча и забил 36 голов.

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