Это’О попал в ДТП и получил травму головы

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О был госпитализирован после того, как автомобиль камерунца попал в серьезное ДТП.

Об этом сообщает France Football. По информации источника, в автомобиль с экс-игроком за рулем врезался автобус, двигаясь по трассе Нконгсамба — Дуала. Камерунец возвращался со свадьбы, когда его машину протаранило рейсовое транспортное средство.

Машина футболиста получила значительные повреждения, а сам Это’О был доставлен в больницу. Жизни бывшего игрока «Анжи» ничего не угрожает, его состояние оценивается врачами как стабильное, но он получил травму головы.