Третьяк о сборной России: ФХР и клубы КХЛ не зря работают

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о матче сборной России против Чехии на первом этапе Евротура – Кубке «Карьялы».

По словам Третьяка, ФХР и и клубы не зря работают. Он считает, что в России шикарная молодежь, показавшая хороший уровень и убедительно выигравшая со счетом 3:0 у чехов. Третьяк отметил, никто не верил, что так возможно, но сыграть три матча за четыре дня на таком уровне – это просто прекрасно.

«Победа была одержана за счет командной игры: ребята не отбрасываются, контролируют шайбу, дорожат ей, нигде не уступают. Присутствовали настроение, бодрость и уверенность в себе, ну и надо отметить тренерский состав, который правильно расставил игроков», – сказал Третьяк, слова которого приводит ТАСС.