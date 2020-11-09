Бывший боец UFC Олег Тактаров заявил, что считает поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи договорным.

По словам Тактарова, понятно, что бой Нурмагомедова и Гэтжи был договорным, и для Тактарова это очевидно, но нормально.

«Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали — еще лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодежи: мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив», — сказал Тактаров, слова которого приводит YouTube-канал «Русский эстонец».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Поединок закончился досрочно во втором раунде после того, как Нурмагомедов задушил Гэтжи треугольником. Эта победа стала 29-й для россиянина в карьере и 13-й в UFC.

После поединка Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.