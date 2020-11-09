Известный российский певец Филипп Киркоров поддержал Артема Дзюбу после появления в сети скандального видео.

По словам Киркорова, вклад Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Певец отметил, он не понимает, почему так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни. Киркоров считает, что закон должен защищать права человека на частную жизнь.

«Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность», — написал Киркоров в своем Instagram.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.