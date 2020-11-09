Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос отреагировал на отмену боя с россиянином Исламом Махачевым на UFC Fight Night 182.

«Желаю Исламу Махачеву скорейшего выздоровления». Ищу нового партнера для танца. Похоже, Майкл Чендлер готов к работе. Твой ход!» – написал Дос Аньос в своем Twitter.

Ранее был отменен поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, который должен был состояться на турнире UFC Vegas 14. Махачев снялся с поединка из-за инфекции.

Изначально этот бой должен был состояться 24 октября на турнире UFC 254, но его отменили из-за положительного теста на коронавирус у бразильца.

Россиянин провел 19 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед при одном поражении. Махачев должен был принять участие в одном из апрельских турниров UFC, которые были отменены из-за коронавируса.