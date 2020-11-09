На утро 9 ноября в России был побит рекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 21 798 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране — 1 796 132 человека, из них активных случаев 430 198.

За время распространения инфекции от коронавируса вылечился 1 335 141 человек, 30 793 человека стали жертвами пандемии.

По всей стране было проведено более 65,2 миллиона тестов на коронавирус за все время пандемии.

В Москве был обнаружен 6897 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки, в Московской области — 660 случаев, в Санкт-Петербурге — 1403 случая, это рекорд для региона.