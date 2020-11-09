Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась мнением о своем выступлении на этапе Кубка России в Казани.

По словам Самодуровой, она смогла собраться и откаталась лучше, чем на предыдущих стартах в Сочи и Минске. Фигуристка отметила, у нее еще не было такого графика соревнований, чтобы шли три старта подряд с таким небольшим временным промежутком.

«А впереди еще этап Гран-при в Москве. Но такую схему когда-то Алексей Николаевич попробовал с Лизой Туктамышевой, это дало результат. Да и мне самой хочется стартовать. Этот сезон такой, что надо дорожить каждый стартом», — сказала Самодурова, слова которой приводит пресс-служба ФФККР.

Напомним, на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани состоялась короткая программа женщин. В лидеры вышла действующая чемпионка Европы Алена Косторная, набравшая 78,15 балла.

Самодурова в короткой программе заняла 4-е место с результатов 67,16 балла.