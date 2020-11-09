Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб.

Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста Ромео Агрести. По информации источника, руководство рассматривает возможность не продлевать контракт с португальским игроком и выставить его на трансфер летом 2021 года, чтобы компенсировать часть потраченных на трансфер денег.

Отмечается, в «Ювентусе» считают риском продлевать контракт с 35-летним футболистом. Срок текущего соглашения истекает летом 2022 года.

Ранее главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло после матча седьмого тура итальянской Серии А с римским «Лацио» объяснил замену Криштиану Роналду.

Напомним, в матче «Ювентуса» и «Лацио» португальский нападающий открыл счет на 15-й минуте, но покинул поле на 76-й, уступив место Пауло Дибале.