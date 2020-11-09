Артем Дзюба наверняка запомнит 7 и 8 ноября 2020-го надолго. Пережить такой стресс не хочется желать никому, и Дзюба точно этого не заслужил.

Тем более что послужило поводом? Уже всем известный ролик, записанный в номере отеля, который, скорее всего, предназначался для супруги, и точно не для СМИ или болельщиков. Фанаты «Зенита» же нашли в инциденте повод унизить футболиста с трибун в стиле Сан-Марино.

Все это звучит и выглядит крайне печально — получается, популярный человек не имеет права на личную жизнь? Неужели болельщики думают, что другие футболисты полностью безгрешны, и ни у кого из одноклубников Дзюбы или футболистов «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара» или «Ротора» нет подобных видео? Наверняка есть, и пока такие ролики остаются в их личных архивах, они не нарушают никаких законов. Дзюба также ничего не нарушил — его видео вылезло против воли игрока. Но кому это нужно? Понятно, что взломом облачного хранилища занимались профи, но явно по чьему-то заказу. И не исключено, что со временем имя заказчика всплывет. Вопросов к нему куда больше, чем к футболисту.

Несмотря на то, что уже вчера Дзюба неплохо вышел из положения, забив победный гол в матче с «Краснодаром», его злоключения, связанные с этой историей, наверняка не закончились. Понадобится время, чтобы все забыли эту ситуацию, а Артему нужно как минимум вернуться в сборную, а как максимум — вернуть капитанские повязки в клубе и национальной команде.

Реакция СМИ на такие инцидента крайне зловредна — отдельные представители заявляли, что игрока нужно отстранить отовсюду, что поведение игрока аморально. Закончится вся эта риторика просто: футболисты, которые и так стараются говорить как можно меньше, вообще перестанут это делать, дабы не сказать что-то из ряда вон.

Хочется понять, что вообще можно делать спортсменам, не рискуя быть затравленными? Что попадает под моральные устои населения, а что нет? Такие ситуации, как с Дзюбой и Клинтом Н’Жие, время от времени будут всплывать, но уничтожать игрока за наивность, неосторожность или излишнюю любвеобильность точно нельзя.