Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии для участия в играх отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Отметим, сборная Колумбии 13 ноября проведет домашний матч против Уругвая, а 17 ноября на выезде встретится с Эквадором.

В составе сборной Колумбии 26-летний Барриос провел 28 матчей. В его активе пока нет забитых голов за сборную. Барриос перебрался в петербургский клуб из «Боки Хуниорс» за 15 млн евро, с «Зенитом» он дважды выиграл чемпионата России, а также победил в Кубке и Суперкубке России.

Колумбийцы два раза выходили в финальную стадию чемпионата мира. В 2014-м продемонстрировали лучший результат на мундиале, добравшись до четвертьфинала турнира в Бразилии. Четыре года спустя вылетели на стадии 1/8 финала.