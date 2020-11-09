Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбург» всей командой ушел на карантин

Австрийский «Зальцбург» ушел на карантин всей командой в связи с результатами тестов на коронавирус у футболистов клуба.

Об этом сообщается на сайте австрийского клуба. По информации источника, перед игрой с «Рапидом» все футболисты «Зальцбурга» прошли тестирование на коронавирус. Все тесты были отрицательными, но тестирования, которые были проведены в команде перед международной паузой, выявили шесть положительных результатов.

Отмечается, остальные игроки находятся на командном карантине и могут перемещаться только между домом, тренировочным центром или местом проведения матча.