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  • 15:43,  9 ноября 2020
Футбол
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Соперник «Локомотива» по ЛЧ «Зальцбург» всей командой ушел на карантин

Соперник &#171;Локомотива&#187; по ЛЧ &#171;Зальцбург&#187; всей командой ушел на карантин
Джесси Марш. Фото: "Ред Булл Зальцбург".

Австрийский «Зальцбург» ушел на карантин всей командой в связи с результатами тестов на коронавирус у футболистов клуба.

Об этом сообщается на сайте австрийского клуба. По информации источника, перед игрой с «Рапидом» все футболисты «Зальцбурга» прошли тестирование на коронавирус. Все тесты были отрицательными, но тестирования, которые были проведены в команде перед международной паузой, выявили шесть положительных результатов.

Отмечается, остальные игроки находятся на командном карантине и могут перемещаться только между домом, тренировочным центром или местом проведения матча.

Напомним, «Локомотив» после трех матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал два очка: в первом туре команда Марко Николича сыграла вничью на выезде с «Ред Булл Зальцбург», во втором дома проиграла «Баварии» со счетом 1:2, в третьем разошлась миром с «Атлетико».

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