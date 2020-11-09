У российских спортсменов появится возможность выехать за границу по упрощенной программе для участия в международных соревнованиях в период пандемии.

Об этом сообщает «Москва.ру». Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, Министерство спорта Российской Федерации будет формировать список граждан, которые будут принимать участие в международных соревнованиях за пределами страны. При этом перечень спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры будет направляться в ФСБ и Росавиацию.

Отметим, в конце августа правительство России сняло ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры. С марта 2020 в связи с пандемией коронавируса иностранные спортсмены не имели возможности въезда в Россию. В мае ограничение было снято для тех атлетов, которые заключили договор с российской организацией.