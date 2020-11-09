Российские арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов не будут допущены к работе до конца текущего года.

Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«До конца года Вилков судить точно не будет, а дальше посмотрим. И это касается не только Вилкова, но и Безбородова», — сказал Хачатурянц, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что наказанию подвергся и Кирилл Левников, который работал с ВАР на игре «Краснодар» — «Спартак».

«Он тоже наказан, но в меньшей степени», — заявил Хачатурянц.

Напомним, что Вилков работал на матче «Краснодар» — «Рубин». Впоследствии судья признался, что дал ложные показания КДК по этой игре. Безбородов работал на матче между «Краснодаром» и «Спартаком» и ошибочно засчитал первый гол москвичей.