Российский гонщик команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят сменил имидж.

Пилот опубликовал в «сториз» своего Instagram новую фотографию, на которой Квят предстал с усами и бородой, хотя ранее всегда был гладко выбрит.

Вероятно, Даниил Квят присоединился к движению «Мовембер», при котором мужчины каждый ноябрь отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на изучение и борьбу с мужскими болезнями.

В данный момент Даниил Квят занимает 13-е место в общем зачете пилотов Формулы-1, набрав 26 очков.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что не рассчитывает на российского пилота «Альфа Таури» в следующем сезоне. На Гран-при Эмилии-Романьи Квят занял четвертое место, однако хороший результат не поможет ему остаться в «Альфа Таури» на следующий год.