В МЛС завершился регулярный чемпионат и стали известны пары в сетке плей-офф Audi Cup.

«Канзас Сити», который финишировал первым в Западной конференции, сыграет в первом раунде с «Сан Хосе», занявшим восьмое место в конференции. Соперником ставшего вторым «Сиэтла» будет «Лос-Анджелес», который занял седьмую строчку. «Портленд», финишировавший третьим, встретится с «Далласом», который занял шестую позицию. «Миннесота», занявшая четвертое место, сыграет с «Колорадо», ставшим пятым.

На Востоке десять команд вышли в плей-офф, но клубы, которые заняли места с десятого по седьмое, сначала проведут матчи Play-In. Победители смогут сыграть в первом раунде плей-офф. В матчах Play-In встретятся «Нэшвилл» (7-е место) и «Интер Майами» (10-е место), а также «Нью Ингленд» (8-е место) и «Монреаль» (9-е место). Победитель игр Play-In c низшим номером посева в первом раунде встретится с победителем Востока — «Филадельфией». «Торонто» (2-е место) встретится с победителем матчей Play-In c более высоким номером посева. «Коламбус» (3-е место) поспорит за выход в полуфинал Восточной конференции с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6-е место), а «Орландо» (4-е место) с «Нью-Йорк Сити» (5-е место).