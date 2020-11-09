Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовала обращение по поводу скандального видео с Артемом Дзюбой.

Как гласит заявление, долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность. Отмечается, это понимали и фанаты, и футболист, но в «Ландскроне» всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, несмотря на переход крайне противоречивого игрока из стана красно-белых.

В заявлении сообщается, что Дзюба всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита», интервью в адрес работников клуба, отсутствие поддержки своего друга, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.

«Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с «Краснодаром», банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита». После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над «i»! — гласит заявление «Ландскроны» на странице объединения ВКонтакте.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.