Радимов объяснил, почему он считает, что «Спартак» не войдет в топ-3 РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

По словам Радимова, он думает, что бороться за чемпионство в этом сезоне будут «Зенит» и ЦСКА, а «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.

«Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака». Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант – длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки», – сказал Радимов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Радимов уже отмечал, он не верит, что «Спартак» в нынешнем сезоне сможет войти в первую тройку чемпионата России.