Радимов объяснил, почему он считает, что «Спартак» не войдет в топ-3 РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в этом сезоне РПЛ.
По словам Радимова, он думает, что бороться за чемпионство в этом сезоне будут «Зенит» и ЦСКА, а «Спартак» даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось.
«Да вы посмотрите внимательно на игру «Спартака». Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант – длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки», – сказал Радимов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее Радимов уже отмечал, он не верит, что «Спартак» в нынешнем сезоне сможет войти в первую тройку чемпионата России.
«Зенит», набрав 30 очков, располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Краснодар» (18) идет на десятом месте, лидирует московский ЦСКА (31). «Спартак» занимает третью позицию (28).
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