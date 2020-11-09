«Пополнение в моей коллекции». Щербакова показала подарок от японской болельщицы

Российская фигуристка Анна Щербакова показала подарки от японской болельщицы в своем Instagram.

«Распаковала посылку из Японии. Спасибо огромное за такие милые и памятные подарки, сделанные своими руками. Пополнение в моей коллекции мишек», — написала Щербакова под фото.

Ранее стало известно, что рроссийские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная получили звания мастеров спорта международного класса. Соответствующий статус был присвоим им исходя из приказа, который опубликовало Министерство спорта России. Кроме того, Ксении Синицыной присвоено звание мастера спорта России.