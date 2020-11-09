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  • 17:45,  9 ноября 2020
Фигурное катание
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«Пополнение в моей коллекции». Щербакова показала подарок от японской болельщицы

&#171;Пополнение в моей коллекции&#187;. Щербакова показала подарок от японской болельщицы
Анна Щербакова. Фото: скриншот видео

Российская фигуристка Анна Щербакова показала подарки от японской болельщицы в своем Instagram.

«Распаковала посылку из Японии. Спасибо огромное за такие милые и памятные подарки, сделанные своими руками. Пополнение в моей коллекции мишек», — написала Щербакова под фото.

Ранее стало известно, что рроссийские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная получили звания мастеров спорта международного класса. Соответствующий статус был присвоим им исходя из приказа, который опубликовало Министерство спорта России. Кроме того, Ксении Синицыной присвоено звание мастера спорта России.

Отметим, в текущем сезоне Анна Щербакова исполняла произвольную программу с одним четверным флипом. Ранее Щербакова рассказала, какие компоненты катания хотела бы улучшить.

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