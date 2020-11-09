Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев рассказал о том, как настраивался на произвольную программу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

В интервью Sport24 Мозалев отметил, что по ощущениям в прокате произвольной программы все было нормально и свободно, а к четверному флипу он пока только прикатывался.

«Взял «Войну и мир», чтобы не думать ни о чем. Начал читать и заснул», — отметил Мозалев в ответ на вопрос о том, как настраивался на произвольную программу. Также фигурист отметил, что его наставник Кирилл Давыденко настраивал его на выступление.

«Был такой мужской разговор», — подчеркнул Мозалев.

Напомним, Андрея Мозалев стал серебряным призером этапа Кубка России в Казани благодаря тому, что выиграл произвольную программу с отличными баллами.