Российский фигурист Евгений Семененко выиграл четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани среди взрослых.

Подопечный Алексея Мишина набрал за две программы 264,38 балла, выиграв короткую программу и став вторым в произвольной.

На второе место удалось подняться Андрею Мозалеву: он выиграл произвольную программу и реабилитировался после провальной короткой, в которой стал лишь седьмым. Результат Мозалева — 257,35 балла, в произвольной программе он исполнил три четверных прыжка.

На третьем месте оказался воспитанник Евгения Рукавицына Макар Игнатов, он набрал 247,69 балла по сумме за два проката, допустив ряд ошибок в произвольной программе, но чисто исполнив четверной риттбергер и каскад с четверным тулупом.