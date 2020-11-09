В Норвегии на уровне парламента примут закон о криминализации применения кровяного допинга.

Как сообщает издание VG, уже 10 ноября норвежский парламент примет необходимый закон, который внесет кровяной допинг в список запрещенных методов Норвежского агентства по надзору за лекарственными препаратами.

Отмечается, что агентство сможет сотрудничать с полицией в ходе ведения антидопинговых расследований.

Вице-президент Олимпийского комитета Норвегии Вибеке Соренсен отметила, что необходимо криминализировать абсолютно все запрещенные методы, которые улучшают спортивные результаты.

«Опыт организаторов международных соревнований, в том числе ЧМ-2019 по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, показывает, что помощь полиции необходима в борьбе с допингом», — заявила Соренсен, подчеркнув, что полиция сможет осуществлять прослушивание телефонов и обыскивать дома, что может помочь в борьбе против применения запрещенных методов и препаратов.