В Казани на арене местного дворца спорта сегодня, 9 ноября, состоится произвольная программа в соревнованиях женщин на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию.

Начало выступлений девушек назначено на 17:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

Лидером после короткой программы является Алена Косторная, она набрала 78,15 балла за прокат с помаркой на каскаде. Второе место занимает Александра Трусова с результатом в 77,42 балла, она прыгнула в короткой программе тройной аксель с плохим выездом.

Третьей идет Майя Хромых, ученица группы Этери Тутберидзе, набравшая 76,89 балла за чистый прокат. На четвертом месте идет Софья Самодурова, однако она не перебралась за порог в 70 баллов.