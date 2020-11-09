Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую в первом круге турнира WTA в Линце, Австрия.

Игра прошла на центральном корте «ТипсАрены» и продлилась 1 час и 49 минут. Счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

На счету Грачевой две подачи навылет и две двойных ошибки, ее соперница Завацкая единожды ошиблась на подаче и сделала один эйс.

Отметим, Варвара Грачева является 95-й ракеткой мира, ее оппонентка из Украины сейчас занимает 118-ю строчку в рейтинге 52 недель WTA.

Следующей соперницей Варвары Грачевой на турнире WTA в австрийском Линце станет победительница пары Катержина Синякова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия). Игра этих спортсменок состоится сегодня, 9 ноября, но чуть позднее.